ВСУ нанесли удар по нефтяному терминалу в Краснодарском крае РФ, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n195847-rakety-neptun-porazili-neftyanoy-terminal-v-krasnodarskom-krae-rossii-genshtab.html

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Ударна група ВМС ЗСУ в ніч на сьогодні, 31 травня, уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ».

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Це сталося наступної ночі після того, як Сили оборони вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Ураження по нафтовому терміналу в районі порту «Кавказ» було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун», — зазначають у Генштабі.

Зазначається, що результати об'єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується.

Комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони України, — додали у Генштабі.

Крім того, ударні безпілотники Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.

«Сучасна» й «ефективна» російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об'єкти, які використовуються для логістики та постачання армії рф, — наголошують у Генштабі. — Далі буде…"

Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі з посиланням на власні джерела повідомив, що удар по поромній переправі та нафтовому терміналу порту «Кавказ» був здійснений відразу вісьмома ракетами РК-360МЦ «Нептун» українського виробництва.