Российские обстрелы повлекли за собой масштабные лесные пожары, фото: ГСЧС

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На Харківщині продовжують вирувати масштабні лісові пожежі — наразі на території області триває гасіння 14 лісових пожеж на загальній площі понад 3,7 тис. га.

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Про це сьогодні, 31 травня, повідомила прес-служба ДСНС Харківщини.

Ворог продовжує нещадно завдавати ударів по лісовим масивам, спричиняючи нові осередки загорань, — наголошують у відомстві.

Завдяки неймовірним зусиллям рятувальників та працівників лісового господарства, з постійним ризиком для життя від обстрілів та детонації мін і нерозірваних боєприпасів, вдалося локалізувати вже 12 пожеж на загальній площі понад 2300 га, — додають у ДСНС.

У ДСНС наголошують, що рятувальники та лісівники працюють у надскладних умовах задля ліквідації пожеж та захисту людських помешкань від вогню.

Вчора, 30 травня, у ДСНС Харківщини повідомляли, що на території області тривало гасіння 15 лісових пожеж, більшість з яких спричинили окупанти. Тоді вогнем було охоплено понад 3 тис. га лісів.