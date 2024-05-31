Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские обстрелы повлекли за собой масштабные лесные пожары, фото: ГСЧС

Тысячи гектаров леса горят из-за российских обстрелов Харьковщины (ФОТО)

31 мая 2024, 12:25
999

На Харківщині продовжують вирувати масштабні лісові пожежі — наразі на території області триває гасіння 14 лісових пожеж на загальній площі понад 3,7 тис. га.


.

Про це сьогодні, 31 травня, повідомила прес-служба ДСНС Харківщини.

Ворог продовжує нещадно завдавати ударів по лісовим масивам, спричиняючи нові осередки загорань, — наголошують у відомстві.

Завдяки неймовірним зусиллям рятувальників та працівників лісового господарства, з постійним ризиком для життя від обстрілів та детонації мін і нерозірваних боєприпасів, вдалося локалізувати вже 12 пожеж на загальній площі понад 2300 га, — додають у ДСНС.

У ДСНС наголошують, що рятувальники та лісівники працюють у надскладних умовах задля ліквідації пожеж та захисту людських помешкань від вогню.

Російські обстріли спричинили масштабні лісові пожежі, фото: ДСНС відео

Вчора, 30 травня, у ДСНС Харківщини повідомляли, що на території області тривало гасіння 15 лісових пожеж, більшість з яких спричинили окупанти. Тоді вогнем було охоплено понад 3 тис. га лісів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров