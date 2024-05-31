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Ракурс
Уничтожение российского танка, скриншот видео

Дрон «Вампир» уничтожил российский танк Т-72 на Бахмутском направлении (ВИДЕО)

31 мая 2024, 15:25
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Українські прикордонники за допомогою безпілотника знищили російський танк Т-72.


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Відповідне відео сьогодні, 21 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Вночі на Бахмутському напрямку воїни бригади «Помста» за допомогою безпілотного коптера «Вампір» знищили ворожий танк, — вказано в описі відео. — Бомбер завис над панцерником та розрядив весь боєзапас, щоб не залишити загарбникам надії на відновлення цієї машини.

Источник: Ракурс


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