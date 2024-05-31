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Уничтожение российского танка, скриншот видео
Дрон «Вампир» уничтожил российский танк Т-72 на Бахмутском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195855-dron-vampir-unichtojil-rossiyskiy-tank-t-72-na-bahmutskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Українські прикордонники за допомогою безпілотника знищили російський танк Т-72.
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Відповідне відео сьогодні, 21 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Вночі на Бахмутському напрямку воїни бригади «Помста» за допомогою безпілотного коптера «Вампір» знищили ворожий танк, — вказано в описі відео. — Бомбер завис над панцерником та розрядив весь боєзапас, щоб не залишити загарбникам надії на відновлення цієї машини.