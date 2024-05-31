Українські прикордонники за допомогою безпілотника знищили російський танк Т-72.

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Відповідне відео сьогодні, 21 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Вночі на Бахмутському напрямку воїни бригади «Помста» за допомогою безпілотного коптера «Вампір» знищили ворожий танк, — вказано в описі відео. — Бомбер завис над панцерником та розрядив весь боєзапас, щоб не залишити загарбникам надії на відновлення цієї машини.