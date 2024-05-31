Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский отреагировал на разрешение США бить по рф американским оружием. Фото:
США разрешили бить по рф американским оружием — Зеленский отреагировалhttps://racurs.ua/n195857-ssha-razreshili-bit-po-rf-amerikanskim-orujiem-zelenskiy-otreagiroval.htmlРакурс
США передали сигнал Україні щодо дозволу бити по території рф американською зброєю.
.
Повідомлення передали через військових у п’ятницю, 31 травня. Цю інформацію президент Володимир Зеленський отримав сьогодні вранці. Про це глава держави заявив під час прес-конференції на третьому саміті Україна — Північна Європа. Захід транслювали в YouTube.
У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі про це, — зазначив він.
За словами Зеленського, рішення Білого дому щодо використання наданої зброї — це крок вперед, а для України можливість захистити жителів прикордонних територій.
Президент наголосив, що хоче побачити те, що відбудеться на практиці. Однак таке рішення союзників він вважає кроком вперед й захистить мешканців прикордонних територій.
Нагадаємо, вранці 31 травня стало відомо, що Сполучені Штати дозволили Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території країни-агресора. Однак у Білому домі встановили обмеження — це озброєння можна використовувати лише у прикордонних територіях Харківської області.