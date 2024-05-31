Сокрушительный удар по позициям оккупантов на Юге нанесли защитники. Фото: Генштаб

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Військовослужбовці ДПСУ завдавали точного удару дроном по оборонних позиціях росіян на Півдні.

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На одній із ділянок фронту загарбники розмістились вздовж окопів, які були облаштовані у якості оборонних ліній. Аеророзвідники зуміли вистежити місце розташування ворога. По противнику завдали нищівного удару. Про це Державна прикордонна служба 31 травня повідомила у Telegram.

На кадрах, які в мережі опублікували захисники видно, як росіяни намагаються сховатись від українського БпЛА. Втім сила його удару, вочевидь, була потужною.

Нагадаємо, 29 травня Сили оборони півдня України показали, як український робот «Лють» штурмує позиції російських загарбників. Військові зазначили, що цього робота також можна використовувати в обороні як мобільну вогневу точку, яка може переміщуватись по позиції, вести вогонь з декількох позицій або бути як спостережний пункт.