В НАТО одобрили разрешение для Украины бить по россии западным оружием

https://racurs.ua/n195887-v-nato-odobrili-razreshenie-dlya-ukrainy-bit-po-rossii-zapadnym-orujiem.html

Ракурс

НАТО привітало дозвіл для України бити по росії західною зброєю

.

Україна має право на самооборону, і це включає удари по цілях на території росії. Це стає ще більш нагальним на тлі відкриття нового фронту на Харківщині, — сказав генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Він підкреслив, що переконаний в оборонному характері ударів ЗСУ по росії:

Україна повинна мати право завдавати ударів у відповідь, щоб захищатися, — зазначив генсек, окремо наголосивши, що для ефективного захисту Україна має використовувати новітню натівську зброю.

Столтенберг також нагадав, що дедалі більше держав-членів НАТО надають дозвіл Україні на використання своєї зброї, але відмовився йти у деталі щодо того, які умови висуваються при цьому для Сил оборони України.

Ми очікуємо, що удари по рф будуть здійснюватися відповідально, — пояснив він.

У ніч на 1 червня росія обстріляла ракетами і безпілотниками кілька українських енергетичних об'єктів під час великого повітряного нападу, який був націлений на міста по всій країні.

Компанія «Укргідроенерго» повідомила в суботу, що внаслідок нічних ракетних ударів постраждали енергетичні обʼєкти в пʼяти регіонах України, і під ударом опинились і дві гідроелектростанції.

Як зауважує американський часопис The New York Times суботній удар став шостою атакою росії на енергетичні об'єкти в Україні з березня, частиною ширшої кампанії, яка, імовірно, спрямована на відключення електроенергії в країні та погіршення життя цивільного населення.