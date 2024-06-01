В Одесском областном ТЦК объяснили, почему мобилизовали парня с олигофренией

https://racurs.ua/n195888-v-odesskom-oblastnom-tck-obyasnili-pochemu-mobilizovali-parnya-s-oligofreniey.html

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Одеський обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки прокоментував відео, інциденту, що стався 30 травня, під час якого співробітники Київського РТЦК та СП міста Одеса затримали хлопця з вадами серця та олігофренією і доставили його до збірного пункту.

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Як зазначають автори відео, він пройшов військово-лікарську комісію всього за пів години та був визнаний придатним до військової служби в Збройних силах України.

В облТЦК заявили, що у цьому конкретному випадку дії військовослужбовців були в межах правового поля, а сама процедура проведення медичного огляду відповідала встановленим вимогам.

Зокрема громадяни з діагнозом «олігофренія легкі ступені», за даними ТЦК, дійсно можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення. Це підтверджується чинними нормативними актами, зокрема відповідним наказом Міністерства оборони.

В цьому випадку важливо врахувати, що жодних медичних документів, які підтверджують діагноз хлопця, не було надано ані представникам Київського РТЦК та СП міста Одеса, ані членам військово-лікарської комісії, — наголосили в обласному ТЦК.

Тож військові зазначили, що хлопець пройшов військово-лікарську комісію згідно з установленим порядком і був визначений придатним до проходження служби. Усі процедури відбувалися відповідно до законодавства, яке регламентує порядок проходження медичних оглядів під час мобілізації.

У мережі шириться відео, за словами авторки, військовослужбовці Київського РТЦК та СП Одеси, був затримали чоловік з нібито вадами серця та олігофренією. Його доставили його до збірного пункту, де він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії.