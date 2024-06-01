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Российские нацисты сбросили две КАБ на Мирноград - "денацифицировали" детский сад и многоэтажки

Российские нацисты сбросили две КАБ на Мирноград — «денацифицировали» детский сад и многоэтажки (ФОТО, ВИДЕО)

1 июн 2024, 16:33
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Російські війська близько 22:10 31 травня скинули дві керовані авіаційні бомби УМПБ Д-30 СН на місто Мирноград на Донеччині, влучивши в дитсадок та багатоквартирні будинки.


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Подробиці про обстріл Мирнограда повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Засоби ураження поцілили по житловому мікрорайону.

Внаслідок обстрілу п’ятеро громадян, які перебували у своїх оселях, отримали мінно-вибухові травми, різані рани тіла та осколкові поранення.

Чотирьом чоловікам віком від 22 до 43 років та 40-річній жінці надано медичну допомогу.

Источник: Ракурс


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