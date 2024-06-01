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Российские нацисты сбросили две КАБ на Мирноград - "денацифицировали" детский сад и многоэтажки
Российские нацисты сбросили две КАБ на Мирноград — «денацифицировали» детский сад и многоэтажки (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n195889-rossiyskie-nacisty-sbrosili-dve-kab-na-mirnograd-denacificirovali-detskiy-sad-i-mnogoetajki.htmlРакурс
Російські війська близько 22:10 31 травня скинули дві керовані авіаційні бомби УМПБ Д-30 СН на місто Мирноград на Донеччині, влучивши в дитсадок та багатоквартирні будинки.
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Подробиці про обстріл Мирнограда повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Засоби ураження поцілили по житловому мікрорайону.
Внаслідок обстрілу п’ятеро громадян, які перебували у своїх оселях, отримали мінно-вибухові травми, різані рани тіла та осколкові поранення.
Чотирьом чоловікам віком від 22 до 43 років та 40-річній жінці надано медичну допомогу.