Російські нацисти скинули дві КАБ на Мирноград - "денацифікували" дитсадок та багатоповерхівки

https://racurs.ua/ua/n195889-rosiyski-nacysty-skynuly-dvi-kab-na-myrnograd-denacyfikuvaly-dytsadok-ta-bagatopoverhivky-foto.html

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Російські війська близько 22:10 31 травня скинули дві керовані авіаційні бомби УМПБ Д-30 СН на місто Мирноград на Донеччині, влучивши в дитсадок та багатоквартирні будинки.

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Подробиці про обстріл Мирнограда повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Засоби ураження поцілили по житловому мікрорайону.

Внаслідок обстрілу п’ятеро громадян, які перебували у своїх оселях, отримали мінно-вибухові травми, різані рани тіла та осколкові поранення.

Чотирьом чоловікам віком від 22 до 43 років та 40-річній жінці надано медичну допомогу.