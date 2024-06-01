Зеленский ответил Трампу на заявления о войне – Хочешь быть лузером?

https://racurs.ua/n195894-zelenskiy-otvetil-trampu-na-zayavleniya-o-voyne-hochesh-byt-luzerom.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський відпові на заяви екс-президента Дональда Трампа щодо завершення війни.

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Невже він хоче бути президентом-лузером? — сказав глава держави у розмові з Guardian.

На його думку, ймовірна домовленість Трампа з російським диктатором володимиром путіним не зупинить очільника Кремля.

У такому випадку експрезидент і кандидат у президенти США Трамп може стати «президентом-лузером» і ослабити вплив США у світі. Якщо Трамп змусить Україну до перемир’я з росією, то США будуть все ще потужні у внутрішній економіці, але їхній міжнародний вплив «буде рівний нулю».

Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Уявімо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну коштом України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження путіна, що це стоп, це все. Українці не з цим миритимуться, але він тоді може сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати. І уявіть собі на секунду, що після цього путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США? — сказав президент в інтерв’ю The Guardian.

На думку Зеленського, у разі такого закінчення війни в Україні «путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець».