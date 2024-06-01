Кадры отражения постоянных атак рф в районе Белогоровки показала 81 бригада

https://racurs.ua/n195897-kadry-otrajeniya-postoyannyh-atak-rf-v-rayone-belogorovki-pokazala-81-brigada-video.html

Ракурс

Кадри відбиття постійних атак рф в районі Білогорівки показала 81 бригада.

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У прес-службі бригади пишуть, що Білогорівка постійно перебувала під тиском ворога з різною динамікою, але там ніколи не було тихо.

З 2022 року бійці Сил оборони ведуть боротьбу у стримуванні росіян, які всіма зусиллями стараються окупувати селище. Дуже часто можна бачити в тому районі кадри відбиття спроб штурму піхотою та технікою, які шукають «слабкі» місця оборони, але безуспішно.

Як видно з відео, будь-який рух Збройні сили зустрічають вогнем.

Населеного пункту по суті фізично не існує, як і багато інших по всій лінії фронту. Русня знищила і продовжує нищити все навколо постійними обстрілами, але попри надскладні умови наші бійці тримають оборону. Білогорівка є однією з небагатьох населених пунктів Луганщини, яка не дається в московські руки.