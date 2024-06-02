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Франция разрешила Украине бить ракетами Storm Shadow/Scalp по аэродромам в Курской и Белгородской областях
Франция разрешила Украине бить ракетами Storm Shadow/Scalp по аэродромам в Курской и Белгородской областяхhttps://racurs.ua/n195917-franciya-razreshila-ukraine-bit-raketami-storm-shadow-scalp-po-aerodromam-v-kurskoy-i-belgorodskoy.htmlРакурс
Франція дозволила Україні бити своїми ракетами по росії, зокрема, по аеродромах у Курській та Бєлгородській областях. Це російські прикордонні регіони з Харківською та Сумською областями України.
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BBC з посиланням на власні джерела серед військових пише, що Париж дав дозвіл на використання своїх ракет Storm Shadow/Scalp.
Еммануель Макрон минулого тижня заявив про те, що Захід повинен дозволити бити своєю зброєю по російській території, але чи не уточнив чи дозволено бити французькими далекобійними ракетами.
Ми повинні дозволити Україні нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких Україна зазнає атак, — заявив журналістам минулого тижня президент Франції Макрон.