Франция разрешила Украине бить ракетами Storm Shadow/Scalp по аэродромам в Курской и Белгородской областях

https://racurs.ua/n195917-franciya-razreshila-ukraine-bit-raketami-storm-shadow-scalp-po-aerodromam-v-kurskoy-i-belgorodskoy.html

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Франція дозволила Україні бити своїми ракетами по росії, зокрема, по аеродромах у Курській та Бєлгородській областях. Це російські прикордонні регіони з Харківською та Сумською областями України.

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BBC з посиланням на власні джерела серед військових пише, що Париж дав дозвіл на використання своїх ракет Storm Shadow/Scalp.

Еммануель Макрон минулого тижня заявив про те, що Захід повинен дозволити бити своєю зброєю по російській території, але чи не уточнив чи дозволено бити французькими далекобійними ракетами.