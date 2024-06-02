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Ракурс
Киев попрощался с Ириной «Чека» Цыбух

Киев попрощался с Ириной «Чека» Цыбух (ФОТО)

2 июн 2024, 14:48
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У Києві 2 червня попрощалися із госпітальєркою Іриною «Чекою» Цибух. Парамедикиня загинула під час ротації на Харківщині 29 травня.


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Прощалися з героїнею у Михайлівському соборі та на Майдані.

Нагадаємо, прощання з Іриною у Львові відбудеться в понеділок, 3 червня. Чин похорону розпочнеться в Гарнізонному храмі о 14.00.

Чин похорону відбудеться в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла УГКЦ. Після служби процесія вирушить на поле почесних поховань Личаківського кладовища. Там Ірину Цибух поховають.

Источник: Ракурс


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