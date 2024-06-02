Военнообязанные могут обновить данные через ЦНАП, фото: «Сміла.City»

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В Україні вже понад 120 тис. військовозобов’язаних оновили свої облікові дані в ЦНАП. Найбільше — у Києві, де через ЦНАПи оновили дані близько 12 тис. осіб.

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Про це в коментарі телеканалу «Ми-Україна» розповіла начальниця управління системного розвитку надання адмінпослуг Мінцифри Марина Бобраніцька.

Час прийому займає в середньому 10 хв, — зазначила Бобраніцька. — Це сервіс, який не потребує додаткових документів або оформлення якихось додаткових документів. Все відбувається швидко і за функціоналом.

Зазначається, що ЦНАПи працюють без перерв в будні дні, міські великі центри працюють в суботу, є один день, коли вони працюють до 20.00.

Щоб оновити дані через ЦНАП потрібно:

записатися до ЦНАПу через додаток «Дія» або прийти до центру без запису;

заповнити заявку та надати актуальні дані;

адміністратор центру допоможе оновити ці дані в особистому кабінеті на порталі «Дія»;

після цього адміністратор видасть виписку про оновлення даних, завірену підписом і печаткою ЦНАПу.

До ЦНАПу необхідно принести паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон для отримання смс-підтвердження. Військовий квиток не обов’язковий.

Джерело: «Ми-Україна»