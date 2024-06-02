Сколько времени занимает обновление данных военнообязанных через ЦНАП, рассказали в Минцифреhttps://racurs.ua/n195933-skolko-vremeni-zanimaet-obnovlenie-dannyh-voennoobyazannyh-cherez-cnap-rasskazali-v-mincifre.htmlРакурс
В Україні вже понад 120 тис. військовозобов’язаних оновили свої облікові дані в ЦНАП. Найбільше — у Києві, де через ЦНАПи оновили дані близько 12 тис. осіб.
Про це в коментарі телеканалу «Ми-Україна» розповіла начальниця управління системного розвитку надання адмінпослуг Мінцифри Марина Бобраніцька.
Час прийому займає в середньому 10 хв, — зазначила Бобраніцька. — Це сервіс, який не потребує додаткових документів або оформлення якихось додаткових документів. Все відбувається швидко і за функціоналом.
Зазначається, що ЦНАПи працюють без перерв в будні дні, міські великі центри працюють в суботу, є один день, коли вони працюють до 20.00.
Щоб оновити дані через ЦНАП потрібно:
- записатися до ЦНАПу через додаток «Дія» або прийти до центру без запису;
- заповнити заявку та надати актуальні дані;
- адміністратор центру допоможе оновити ці дані в особистому кабінеті на порталі «Дія»;
- після цього адміністратор видасть виписку про оновлення даних, завірену підписом і печаткою ЦНАПу.
До ЦНАПу необхідно принести паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон для отримання смс-підтвердження. Військовий квиток не обов’язковий.
Джерело: «Ми-Україна»