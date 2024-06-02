В Украине с 18 мая заработало приложение «Резерв+», фото: «Волынь 24»

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Вже приблизно 1,5 млн військовозобов’язаних українців виконали вимогу законодавства щодо оновлення своїх облікові даних у ТЦК, онлайн чи через ЦНАПи, з них понад 14 тис. — за кордоном.

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Найчастіше українці для цього використовували мобільний застосунок «Резерв+". Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Близько 1,5 млн українців вже успішно виконали цю вимогу закону, — зазначив він. — Лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок «Резерв+".

Лазуткін зауважив, що з 18 червня у застосунку «Резерв+" з’явиться Qr-код і електронний кабінет стане онлайн-аналогом паперових військово-облікових документів.