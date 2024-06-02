Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине с 18 мая заработало приложение «Резерв+», фото: «Волынь 24»

Уже 1,5 млн военнообязанных украинцев уже обновили данные — Минобороны

2 июн 2024, 18:45
999

Вже приблизно 1,5 млн військовозобов’язаних українців виконали вимогу законодавства щодо оновлення своїх облікові даних у ТЦК, онлайн чи через ЦНАПи, з них понад 14 тис. — за кордоном.


.

Найчастіше українці для цього використовували мобільний застосунок «Резерв+". Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Близько 1,5 млн українців вже успішно виконали цю вимогу закону, — зазначив він. — Лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок «Резерв+".

Лазуткін зауважив, що з 18 червня у застосунку «Резерв+" з’явиться Qr-код і електронний кабінет стане онлайн-аналогом паперових військово-облікових документів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров