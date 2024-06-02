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Киевщина страдает от непогоды, фото: Dan Nguyen
Из-за непогоды более 8 тыс. семей на Киевщине остались без света — ОВАhttps://racurs.ua/n195934-iz-za-nepogody-bolee-8-tys-semey-na-kievschine-ostalis-bez-sveta-ova.htmlРакурс
На Київщині через негоду понад 8,3 тис. родин залишилися без світла.
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Про це сьогодні, 2 червня, повідомила прес-служба Київської ОВА.
Зазначається, що внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень наразі фіксується у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.
Крім того:
- внаслідок сильної зливи у місті Ірпінь підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх дев’ятиповерхівки;
- шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач. Наразі відомо про чотири такі випадки на Київщині.
Працівники та техніка ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків.