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Киевщина страдает от непогоды, фото: Dan Nguyen

Из-за непогоды более 8 тыс. семей на Киевщине остались без света — ОВА

2 июн 2024, 22:03
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На Київщині через негоду понад 8,3 тис. родин залишилися без світла.


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Про це сьогодні, 2 червня, повідомила прес-служба Київської ОВА.

Зазначається, що внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень наразі фіксується у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.

Крім того:

  • внаслідок сильної зливи у місті Ірпінь підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх дев’ятиповерхівки;
  • шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач. Наразі відомо про чотири такі випадки на Київщині.

Працівники та техніка ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків.

Источник: Ракурс


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