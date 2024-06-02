Київщина потерпає від негоди, фото: Dan Nguyen

https://racurs.ua/ua/n195934-cherez-negodu-ponad-8-tys-rodyn-na-kyyivschyni-zalyshylysya-bez-svitla-ova.html

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На Київщині через негоду понад 8,3 тис. родин залишилися без світла.

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Про це сьогодні, 2 червня, повідомила прес-служба Київської ОВА.

Зазначається, що внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень наразі фіксується у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.

Крім того:

внаслідок сильної зливи у місті Ірпінь підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх дев’ятиповерхівки;

шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач. Наразі відомо про чотири такі випадки на Київщині.

Працівники та техніка ДСНС вже працюють над ліквідацією наслідків.