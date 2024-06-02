Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні 3 червня діятимуть графіки відключень електроенергії, фото: Public Domain Pictures

Виділених лімітів електроенергії вистачить на 80% потреб Києва — ДТЕК

2 чер 2024, 21:14
999

Графіки відключень електроенергії завтра, 3 червня, діятимуть впродовж всієї доби у Києві та області, Одеській та Донецькій областях.


.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Зазначається, що виділених «Укренерго» лімітів вистачить на покриття потреб:

  • 80% столиці;
  • 68% Київщини;
  • 74% Одещини;
  • 84% Донеччини.

Дніпропетровщина попередньо має пройти добу без обмежень електрики, — зазначають у ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні з 00.00 3 червня для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. У разі їх перевищення обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів