В Україні 3 червня діятимуть графіки відключень електроенергії, фото: Public Domain Pictures

https://racurs.ua/ua/n195932-vydilenyh-limitiv-elektroenergiyi-vystachyt-na-80-potreb-kyieva-dtek.html

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Графіки відключень електроенергії завтра, 3 червня, діятимуть впродовж всієї доби у Києві та області, Одеській та Донецькій областях.

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Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Зазначається, що виділених «Укренерго» лімітів вистачить на покриття потреб:

80% столиці;

68% Київщини;

74% Одещини;

84% Донеччини.

Дніпропетровщина попередньо має пройти добу без обмежень електрики, — зазначають у ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні з 00.00 3 червня для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. У разі їх перевищення обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.