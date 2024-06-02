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В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото: Axel Bührmann
В Україні 3 червня впродовж усієї доби діятимуть відключення — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n195929-v-ukrayini-3-chervnya-vprodovj-usiieyi-doby-diyatymut-vidkluchennya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 3 червня, з 00.00 і до кінця доби для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. У разі їх перевищення обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується, — зазначають у компанії.