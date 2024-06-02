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Ракурс
В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото: Axel Bührmann

В Україні 3 червня впродовж усієї доби діятимуть відключення — Укренерго

2 чер 2024, 19:38
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В Україні завтра, 3 червня, з 00.00 і до кінця доби для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. У разі їх перевищення обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується, — зазначають у компанії.

Джерело: Ракурс


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