В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото: Axel Bührmann

https://racurs.ua/ua/n195929-v-ukrayini-3-chervnya-vprodovj-usiieyi-doby-diyatymut-vidkluchennya-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 3 червня, з 00.00 і до кінця доби для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. У разі їх перевищення обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».