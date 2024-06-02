В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: Axel Bührmann

https://racurs.ua/n195929-v-ukraine-3-iunya-na-protyajenii-sutok-budut-deystvovat-otklucheniya-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 3 червня, з 00.00 і до кінця доби для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. У разі їх перевищення обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».