Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: Axel Bührmann

В Украине 3 июня на протяжении суток будут действовать отключения — Укрэнерго

2 июн 2024, 19:38
999

В Україні завтра, 3 червня, з 00.00 і до кінця доби для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. У разі їх перевищення обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.


.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується, — зазначають у компанії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров