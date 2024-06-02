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В Украине 3 июня будут действовать графики отключения электроэнергии, фото: Public Domain Pictures

Выделенных лимитов электроэнергии хватит на 80% потребностей Киева — ДТЭК

2 июн 2024, 21:14
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Графіки відключень електроенергії завтра, 3 червня, діятимуть впродовж всієї доби у Києві та області, Одеській та Донецькій областях.


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Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Зазначається, що виділених «Укренерго» лімітів вистачить на покриття потреб:

  • 80% столиці;
  • 68% Київщини;
  • 74% Одещини;
  • 84% Донеччини.

Дніпропетровщина попередньо має пройти добу без обмежень електрики, — зазначають у ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні з 00.00 3 червня для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. У разі їх перевищення обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Источник: Ракурс


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