Пять ракет прилетели по базе отдыха в Харьковской области. Офис генпрокурора

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Ракетну атаку на Харківську область здійснила російська федерація

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У ніч на 3 травня ворожа армія завдала ракетних ударів по базі відпочинку у селі Дачне Чугуївського району. Загинув 45-річний переселенець з Донецької області. Поранення дістали двоє співробітників пансіонату — жінка 35 років та 42-річний чоловік. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Попередньо відомому, що ворожа армія вдарила по населеному пункту пʼятьма ракетами типу С-300. Їх запускали з території Бєлгородської області.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що російські загарбники вночі 3 червня завдали масованого ракетного удару по Зміївській громаді Харківській області.