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Ракурс
Пять ракет прилетели по базе отдыха в Харьковской области. Офис генпрокурора

Пять ракет прилетело по базе отдыха в Харьковской области — фото разрушений

3 июн 2024, 10:20
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Ракетну атаку на Харківську область здійснила російська федерація


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У ніч на 3 травня ворожа армія завдала ракетних ударів по базі відпочинку у селі Дачне Чугуївського району. Загинув 45-річний переселенець з Донецької області. Поранення дістали двоє співробітників пансіонату — жінка 35 років та 42-річний чоловік. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Попередньо відомому, що ворожа армія вдарила по населеному пункту пʼятьма ракетами типу С-300. Їх запускали з території Бєлгородської області.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

П’ять ракет прилетіло по базі відпочинку на Харківщині. Офіс генпрокурора

П’ять ракет прилетіло по базі відпочинку на Харківщині. Офіс генпрокурора

П’ять ракет прилетіло по базі відпочинку на Харківщині. Офіс генпрокурора

П’ять ракет прилетіло по базі відпочинку на Харківщині. Офіс генпрокурора

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що російські загарбники вночі 3 червня завдали масованого ракетного удару по Зміївській громаді Харківській області.

Источник: Ракурс


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