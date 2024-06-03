Разрешение бить по россии защитит Харьков от обстрелов. Фото:

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Ракурс

Україні дозволити атакувати територію росії західним озброєнням.

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Надання західних систем ППО та зняття обмежень на здатність України завдавати ударів по військових цілях на рф є вкрай важливими для того, щоб Україна захистила Харків від російських ударів. Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни за 2 червня.

За словами аналітиків, десяток західних країн частково або повністю зняли обмеження щодо використання Україною західної зброї для завдання ударів по військових об'єктах на території країни-агресора.

Однак в ISW вважають, що дві батареї Patriot на півночі Харківської області, про які раніше просив президент Володимир Зеленський, мали б обмежену ефективність захисту від російських авіаударів без можливості вести вогонь ворожими літаками в російському повітряному просторі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки дозволили Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території країни-агресора, але це озброєння можна використовувати лише у прикордонних територіях Харківської області.

В НАТО згодом привітали дозвіл для України бити по росії західною зброєю й заявили, що Україна має право на самооборону, і це включає удари по цілях на території рф.