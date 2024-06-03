Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україні дозволити атакувати територію росії західним озброєнням. Надання західних систем ППО та зняття обмежень на здатність України завдавати ударів по військових цілях на рф є вкрай важливими для то

Дозвіл бити по росії захистить Харків від обстрілів — ISW

3 чер 2024, 10:48
999

Україні дозволити атакувати територію росії західним озброєнням.


.

Надання західних систем ППО та зняття обмежень на здатність України завдавати ударів по військових цілях на рф є вкрай важливими для того, щоб Україна захистила Харків від російських ударів. Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни за 2 червня.

За словами аналітиків, десяток західних країн частково або повністю зняли обмеження щодо використання Україною західної зброї для завдання ударів по військових об'єктах на території країни-агресора.

Однак в ISW вважають, що дві батареї Patriot на півночі Харківської області, про які раніше просив президент Володимир Зеленський, мали б обмежену ефективність захисту від російських авіаударів без можливості вести вогонь ворожими літаками в російському повітряному просторі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки дозволили Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території країни-агресора, але це озброєння можна використовувати лише у прикордонних територіях Харківської області.

В НАТО згодом привітали дозвіл для України бити по росії західною зброєю й заявили, що Україна має право на самооборону, і це включає удари по цілях на території рф.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів