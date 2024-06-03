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ВСУ разгромили военную колонну в Курской области. Фото:

ВСУ разгромили военную колонну в Курской области рф (ВИДЕО)

3 июн 2024, 11:49
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Сили оборони України знищили багато окупантів на російській території.


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Українські військові розгромили колону з 18 вантажівок Збройних сил російської федерації. Ворожі машини рухалися Суджанським районом в Курській області. Про це 3 червня волонтер Сергій Стерненко повідомив у Telegram.

Нещодавно біля нашого державного кордону на межі Сумщини сталась дуже дивна ситуація — здуру російська колона вантажного транспорту викотилась у поле. Без мети, бо у російських вояк-камікадзе є тільки шлях. Шлях до смерті, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що професійно попрацювали оператори FPV-дронів 53-ї ОМБр та 103-ї ОБрТрО. Було знищено близько 12 одиниць техніки.

Нагадаємо, українські прикордонники з бригади «Помста» за допомогою дронів завдали влучних ударів по позиціях на логістичних шляхах російських загарбників на Харківщині. Відповідне відео вже опублікували в мережі.

Источник: Ракурс


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