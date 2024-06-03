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Немцы массово устанавливают на балконах солнечные панели
Немцы массово устанавливают на балконах солнечные панелиhttps://racurs.ua/n195963-nemcy-massovo-ustanavlivaut-na-balkonah-solnechnye-paneli.htmlРакурс
Кількість зареєстрованих у Німеччині балконних електростанцій перевищила пів мільйона. Тільки за останні два місяці в експлуатацію ввели понад 94 тис. сонячних міні-систем.
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На балконах Німеччини зараз відбувається маленька енергетична революція, — цитує виконавчого директора Німецької асоціації сонячної енергетики Карстен Керніг Amal Berlin.
Популярність балконних електростанцій зросла завдяки спрощенню процедури їх реєстрації та підключення до електромереж. Незабаром власники житла не зможуть перешкоджати орендарям встановлювати сонячні панелі на балконах.
Ми спростили і дебюрократизували реєстрацію балконних електростанцій. Це дає можливість багатьом людям взяти участь в енергетичному переході. 500 тис. зареєстрованих балконних електростанцій — це потужний сигнал, — вважає керівник Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер.
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