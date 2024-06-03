Німці масово встановлюють на балконах сонячні панелі

https://racurs.ua/ua/n195963-nimci-masovo-vstanovluut-na-balkonah-sonyachni-paneli.html

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Кількість зареєстрованих у Німеччині балконних електростанцій перевищила пів мільйона. Тільки за останні два місяці в експлуатацію ввели понад 94 тис. сонячних міні-систем.

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На балконах Німеччини зараз відбувається маленька енергетична революція, — цитує виконавчого директора Німецької асоціації сонячної енергетики Карстен Керніг Amal Berlin.

Популярність балконних електростанцій зросла завдяки спрощенню процедури їх реєстрації та підключення до електромереж. Незабаром власники житла не зможуть перешкоджати орендарям встановлювати сонячні панелі на балконах.