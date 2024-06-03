Мбаппе стал первым новичком "Реала"

https://racurs.ua/n195967-mbappe-stal-pervym-novichkom-reala.html

Ракурс

Іспанський «Реал» з Мадриду 3 червня офіційно оголосив про підписання п’ятирічного контракту з нападником Кіліаном Мбаппе.

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25-річний француз приєднався до клубного чемпіона Європи у статусі вільного агента. Вчора повідомлялося, що сторони вже оформили всі необхідні документи щодо трансферу.

Мбаппе був гравцем французького «Парі Сен-Жермен» протягом шести останніх років, перейшовши з «Монако». Після завершення клубного сезону гравець отримав статус вільного агента. Кіліан у минулому сезоні провів за ПСЖ 48 матчів у всіх турнірах, у яких забив 44 голи та віддав 10 асистів.

Повідомлялося, що в Іспанії Кіліан зароблятиме 15 млн євро за сезон. Також нападник отримає бонус за підписання у розмірі 150 млн євро, який виплачуватиметься протягом п’яти років. Мбаппе збереже відсоток від іміджевих прав.

Цього сезону «Реал» достроково став чемпіоном Іспанії. 1 червня команда українця Андрія Луніна обіграла Боруссію Д у фіналі Ліги чемпіонів, завоювавши свій 15-й головний єврокубковий трофей.