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Два «Искандера» и два БПЛА сбили Силы обороны в ночь на 4 июня (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n195971-dva-iskandera-i-dva-bpla-sbili-sily-oborony-v-noch-na-4-iunya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 червня, завдали удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території тимчасово окупованого Криму.
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Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил на Дніпропетровщині. Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.
Крім того, близько до опівночі рашисти застосували на північному напрямку чотири безпілотники, тип яких наразі встановлюється:
- два з них знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині;
- ще два припинили своє існування самостійно.
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