Рашисты в ночь на 6 июня совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: «Главком»

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 червня, завдали удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території тимчасово окупованого Криму.

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Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил на Дніпропетровщині. Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, близько до опівночі рашисти застосували на північному напрямку чотири безпілотники, тип яких наразі встановлюється: