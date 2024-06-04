Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты в ночь на 6 июня совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: «Главком»

Два «Искандера» и два БПЛА сбили Силы обороны в ночь на 4 июня (ИНФОГРАФИКА)

4 июн 2024, 09:13
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 червня, завдали удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території тимчасово окупованого Криму.


.

Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил на Дніпропетровщині. Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, близько до опівночі рашисти застосували на північному напрямку чотири безпілотники, тип яких наразі встановлюється:

  • два з них знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині;
  • ще два припинили своє існування самостійно.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров