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Российские захватчики потеряли уже более 512 тыс. человек, фото: ТАСС
Российская армия потеряла в сутки более 1,2 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n195970-rossiyskaya-armiya-poteryala-v-sutki-bolee-1-2-tys-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 512 ти. 420 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 290 осіб. Про це сьогодні, 4 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 794 танків;
- 15 тис. 20 бойових броньованих машин;
- 13 тис. 345 артилерійських систем;
- 1 тис. 92 одиниці РСЗВ;
- 827 одиниць засобів ППО;
- 357 літаків;
- 326 гелікоптерів;
- 10 тис. 766 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 268 крилатих ракет;
- 27 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 18 тис. 228 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 211 одиниць спеціальної техніки.
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