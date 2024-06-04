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Ракурс
Російські загарбники втратили вже понад 512 тис. осіб, фото: ТАСС

Російська армія втратила за добу понад 1,2 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)

4 чер 2024, 08:53
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 512 тис. 420 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 290 осіб. Про це сьогодні, 4 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 794 танків;
  • 15 тис. 20 бойових броньованих машин;
  • 13 тис. 345 артилерійських систем;
  • 1 тис. 92 одиниці РСЗВ;
  • 827 одиниць засобів ППО;
  • 357 літаків;
  • 326 гелікоптерів;
  • 10 тис. 766 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 268 крилатих ракет;
  • 27 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 18 тис. 228 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 211 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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