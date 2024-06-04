Російські загарбники втратили вже понад 512 тис. осіб, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n195970-rosiyska-armiya-vtratyla-za-dobu-ponad-1-2-tys-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 512 тис. 420 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 290 осіб. Про це сьогодні, 4 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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