ССО України знищили радіолокаційну станцію «Каста». Фото:

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Ракурс

Російська радіолокаційна станція була уражена українськими військовими.

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Оператори Сил спеціальних операцій під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції «Каста-2Е2». Про це прес-служба ССО Збройних сил України 3 червня повідомила у Facebook.

Ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах.

Вперше «Касту» виявили на українській території в 2021 році на окупованій території Луганщини. Цю РЛС загарбники завезли для протидії ударним безпілотникам.

Наші оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО, — наголосили в командуванні.

Нагадаємо, оператори 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України за три тижні розбили пів дивізіону російських зенітно-ракетних комплексів «Бук» на одному з операційних напрямків.