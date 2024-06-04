Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти в ніч на 6 червня здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: «Главком»

Два «Іскандери» та два БПЛА збили Сили оборони в ніч на 4 червня (ІНФОГРАФІКА)

4 чер 2024, 09:13
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 червня, завдали удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території тимчасово окупованого Криму.


.

Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил на Дніпропетровщині. Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, близько до опівночі рашисти застосували на північному напрямку чотири безпілотники, тип яких наразі встановлюється:

  • два з них знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині;
  • ще два припинили своє існування самостійно.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів