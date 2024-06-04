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Рашисты в ночь на 4 июня атаковали ракетами Днепр, фото: Днепропетровская ОВА

Около 50 домов в Днепре повреждены в результате российской ракетной атаки

4 июн 2024, 11:36
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У Дніпрі внаслідок здійсненої рашистами сьогодні, 4 червня, ракетної атаки пошкоджено 16 багатоповерхівок, 31 приватний будинок, школу, лікарню та поліклініку.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов.

За його словами, станом на 9.00 відомо про пошкодження:

  • понад 10 будинків ЖКГ — орієнтовно 300 вікон;
  • шести будинків ОСББ — орієнтовно 100 вікон;
  • лікарні та поліклініки — Орієнтовно 70 вікон;
  • школи;
  • 31 приватного будинку.

Всім кому потрібна допомога, звертайтесь до працівників районної адміністрації, що працюють на місці або безпосередньо в адміністрацію, — додав Філатов.

Нагадаємо, за інформацією Дніпропетровської ОВА сьогодні внаслідок падіння уламків двох збитих силами ППО російських ракет постраждали семеро жителів Дніпра.

Источник: Ракурс


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