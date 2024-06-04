Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти в ніч на 4 червня атакували ракетами Дніпро, фото: Дніпропетровська ОВА

Майже 50 будинків у Дніпрі пошкоджені внаслідок російської ракетної атаки

4 чер 2024, 11:36
999

У Дніпрі внаслідок здійсненої рашистами сьогодні, 4 червня, ракетної атаки пошкоджено 16 багатоповерхівок, 31 приватний будинок, школу, лікарню та поліклініку.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов.

За його словами, станом на 9.00 відомо про пошкодження:

  • понад 10 будинків ЖКГ — орієнтовно 300 вікон;
  • шести будинків ОСББ — орієнтовно 100 вікон;
  • лікарні та поліклініки — Орієнтовно 70 вікон;
  • школи;
  • 31 приватного будинку.

Всім кому потрібна допомога, звертайтесь до працівників районної адміністрації, що працюють на місці або безпосередньо в адміністрацію, — додав Філатов.

Нагадаємо, за інформацією Дніпропетровської ОВА сьогодні внаслідок падіння уламків двох збитих силами ППО російських ракет постраждали семеро жителів Дніпра.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів