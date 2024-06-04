Майже 50 будинків у Дніпрі пошкоджені внаслідок російської ракетної атаки

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Рашисти в ніч на 4 червня атакували ракетами Дніпро, фото: Дніпропетровська ОВА
Майже 50 будинків у Дніпрі пошкоджені внаслідок російської ракетної атакиhttps://racurs.ua/ua/n195975-mayje-50-budynkiv-u-dnipri-poshkodjeni-vnaslidok-rosiyskoyi-raketnoyi-ataky.htmlРакурс
У Дніпрі внаслідок здійсненої рашистами сьогодні, 4 червня, ракетної атаки пошкоджено 16 багатоповерхівок, 31 приватний будинок, школу, лікарню та поліклініку.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов.
За його словами, станом на 9.00 відомо про пошкодження:
- понад 10 будинків ЖКГ — орієнтовно 300 вікон;
- шести будинків ОСББ — орієнтовно 100 вікон;
- лікарні та поліклініки — Орієнтовно 70 вікон;
- школи;
- 31 приватного будинку.
Всім кому потрібна допомога, звертайтесь до працівників районної адміністрації, що працюють на місці або безпосередньо в адміністрацію, — додав Філатов.
Нагадаємо, за інформацією Дніпропетровської ОВА сьогодні внаслідок падіння уламків двох збитих силами ППО російських ракет постраждали семеро жителів Дніпра.