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Наслідки російської повітряної атаки, фото: Дніпропетровська ОВА
Падіння уламків спричинило пожежу в Дніпрі — семеро постраждалих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195972-padinnya-ulamkiv-sprychynylo-pojeju-v-dnipri-semero-postrajdalyh-foto-video.htmlРакурс
У Дніпрі внаслідок падіння уламків двох збитих силами ППО російських ракет є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, отримали поранення семеро місцевих жителів.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА.
Серед постраждалих:
- хлопчик, якому один місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно;
- 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості;
- три жінки віком 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості;
- 37-річний чоловік, він у лікарні.
- 68-річний чоловік.
Крім того:
- пошкоджено півтора десятки авто;
- вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.
У ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби, — зазначають в ОВА.
Також ворог вчора, 4 червня, ввечері бив по Нікополю — поцілив по місту дронами-камікадзе. Люди не постраждали.
Нагадаємо, Командування Повітряних сил повідомляло, що сьогодні на Дніпропетровщині були збиті дві російські крилаті ракети «Іскандер-К».