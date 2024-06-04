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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки, фото: Дніпропетровська ОВА

Падіння уламків спричинило пожежу в Дніпрі — семеро постраждалих (ФОТО, ВІДЕО)

4 чер 2024, 09:53
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У Дніпрі внаслідок падіння уламків двох збитих силами ППО російських ракет є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, отримали поранення семеро місцевих жителів.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА.

Серед постраждалих:

  • хлопчик, якому один місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно;
  • 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості;
  • три жінки віком 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості;
  • 37-річний чоловік, він у лікарні.
  • 68-річний чоловік.

Крім того:

  • пошкоджено півтора десятки авто;
  • вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

У ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби, — зазначають в ОВА.

Також ворог вчора, 4 червня, ввечері бив по Нікополю — поцілив по місту дронами-камікадзе. Люди не постраждали.

Наслідки російської повітряної атаки, фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, Командування Повітряних сил повідомляло, що сьогодні на Дніпропетровщині були збиті дві російські крилаті ракети «Іскандер-К».

Джерело: Ракурс


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