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В Украине продолжаются отключения электроэнергии

Дефицит в энергосистеме больше, чем вчера — Укрэнерго

4 июн 2024, 11:57
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В енергосистемі України дефіцит сьогодні, 4 травня, дещо більший, ніж вчора.


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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що причиною цього є:

  • зростання рівня споживання через використання кондиціонерів;
  • хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій;
  • зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

Ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. При перевищенні лімітів споживання обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів, — додають у компанії.

В «Укренерго» наголошують, що головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях, в результаті яких вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів, — зазначають у компанії.

Источник: Ракурс


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