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В Україні тривають відключення електроенергії
Дефіцит в енергосистемі більший, ніж вчора — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n195976-deficyt-v-energosystemi-bilshyy-nij-vchora-ukrenergo.htmlРакурс
В енергосистемі України дефіцит сьогодні, 4 травня, дещо більший, ніж вчора.
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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що причиною цього є:
- зростання рівня споживання через використання кондиціонерів;
- хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій;
- зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.
Ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. При перевищенні лімітів споживання обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів, — додають у компанії.
В «Укренерго» наголошують, що головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях, в результаті яких вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.
Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів, — зазначають у компанії.