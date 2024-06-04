В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n195976-deficyt-v-energosystemi-bilshyy-nij-vchora-ukrenergo.html

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В енергосистемі України дефіцит сьогодні, 4 травня, дещо більший, ніж вчора.

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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що причиною цього є:

зростання рівня споживання через використання кондиціонерів;

хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій;

зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

Ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. При перевищенні лімітів споживання обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів, — додають у компанії.

В «Укренерго» наголошують, що головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях, в результаті яких вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як раніше.