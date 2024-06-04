Польские протестующие снова блокируют движение грузовиков

В Польше снова блокируют движение грузовиков, фото: «Корреспондент.Net»

https://racurs.ua/n195977-polskie-protestuuschie-snova-blokiruut-dvijenie-gruzovikov.html

Ракурс

У Польщі заблоковано рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне».

.

Про це сьогодні, 4 червня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком:

12 транспортних засобів протягом 12 годин;

також по чотири вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.

Зазначається, що пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.