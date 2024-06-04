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Ракурс
В Польше снова блокируют движение грузовиков, фото: «Корреспондент.Net»

Польские протестующие снова блокируют движение грузовиков

4 июн 2024, 12:44
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У Польщі заблоковано рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне».


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Про це сьогодні, 4 червня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком:

  • 12 транспортних засобів протягом 12 годин;
  • також по чотири вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.

Зазначається, що пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Представники місцевих фермерських господарств виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України, — зазначили у ДПСУ.

Источник: Ракурс


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