Польські протестувальники знову блокують рух вантажівок

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У Польщі знову блокують рух вантажівок, фото: «Корреспондент.Net»
Польські протестувальники знову блокують рух вантажівокhttps://racurs.ua/ua/n195977-polski-protestuvalnyky-znovu-blokuut-ruh-vantajivok.htmlРакурс
У Польщі заблоковано рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне».
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Про це сьогодні, 4 червня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком:
- 12 транспортних засобів протягом 12 годин;
- також по чотири вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.
Зазначається, що пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
Представники місцевих фермерських господарств виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України, — зазначили у ДПСУ.
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