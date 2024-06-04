Рада с третьей попытки поддержала повышение акциза на топливо

Рада не поддержала повышение акцизов на топливо, фото:

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Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 4 червня, не підтримала у першому читанні законопроект № 11256 та альтернативний йому № 11256−1, які передбачав підвищення акцизного податку на паливо. За них проголосували лише 212 та 218 народних обранців.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Водночас за ухвалення у першому читанні ще одного альтернативного законопроекту з цього питання — № 11256−2 — знайшлися необхідні 227 голосів. Тож саме альтернативний законопроект взято за основу.

Железняк зазначає, що на відміну від двох інших, цей законопроект передбачає менший розмір акцизу для автогазу.