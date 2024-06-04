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Рада не підтримала підвищення акцизів на паливо, фото:

Рада з третьої спроби підтримала підвищення акцизу на паливо

4 чер 2024, 15:33
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 4 червня, не підтримала у першому читанні законопроект № 11256 та альтернативний йому № 11256−1, які передбачав підвищення акцизного податку на паливо. За них проголосували лише 212 та 218 народних обранців.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Водночас за ухвалення у першому читанні ще одного альтернативного законопроекту з цього питання — № 11256−2 — знайшлися необхідні 227 голосів. Тож саме альтернативний законопроект взято за основу.

Железняк зазначає, що на відміну від двох інших, цей законопроект передбачає менший розмір акцизу для автогазу.

Щоб ви розуміли, № 11256−2 про підвищення акцизу на пальне це стара кабмінівська версія закону… До того як Шурма заліз з своїми пропозиціями по газу, — зазначив нардеп.

Джерело: Ракурс


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