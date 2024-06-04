Аварийные отключения света ввели в семи областях и в Киеве. Фото:

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Аварійні відключення електроенергії для населення запровадили у низці регіонів.

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Зросло споживання світла у Києві та Київській області, на Донеччині, Житомирщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Хмельниччині. Коли споживання значно перевищило ліміти, «Укренерго» вимушено застосувало з 14.25 аварійні відключення, а з 14.50 — спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в цих регіонах. Про це «Укренерго» повідомило у Facebook.

Енергетики наголосили, що можливі відключення світла на обʼєктах критичної інфраструктури.

Ці види обмежень будуть діяти до того часу, поки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень, — пояснили в компанії.

В «Укренерго» нагадали, що вимушені відключення електроенергії є наслідком шести комбінованих цілеспрямованих атак рф на енергосистему України. Світла дуже сильно не вистачає для покриття потреб всіх споживачів.

Нагадаємо, в «Укренерго» заявили, що 4 червня в українській енергосистемі, дещо більший, ніж був вчора. Споживачі стали частіше використовувати кондиціонери, обсяг імпорту електроенергії з країн Європи зменшився, а хмарність перешкоджає роботі сонячних електростанцій.