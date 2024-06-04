НАТО готовит сухопутные коридоры для переброски войск США. Фото:

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НАТО готується до великої війни з російською федерацією у Європі.

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У Північноатлантичному альянсі розробляють кілька сухопутних коридорів для перекидання американських військ і бронетехніки до лінії фронту в разі великої європейської наземної війни з рф. Солдати США висаджуватимуться в одному з п’яти портів і прямуватимуть заздалегідь спланованими логістичними маршрутами у разі агресії з боку рф. Про це повідомило видання The Telegraph.

Зазначається, що логістичні маршрути стали ключовим пріоритетом після того, як лідери НАТО на саміті у Вільнюсі в 2023 році домовилися підготувати 300 тис. військовослужбовців, які будуть перебувати в стані підвищеної готовності до захисту Альянсу.

План передбачає, що військові підрозділи США будуть висаджуватися у голландських портах перед тим, як сісти на потяги, які перевезуть їх через Німеччину і далі до Польщі. У разі війни ці війська перекинуть до порту Роттердам, а потім вирушать на схід.

Якщо ж війська США у Нідерландах будуть атаковані, а всі північноєвропейські порти будуть зруйновані, то в НАТО можуть використовувати як «план Б» порти в Італії, Греції і Туреччині.

З італійських портів американські війська суходолом переправлять через Словенію, Хорватію до Угорщини, яка межує з Україною. А з портів Греції та Туреччини ці війська можуть переправити на східний фланг через Болгарію і Румунію.

Нагадаємо, у січні голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що країнам Альянсу потрібно готуватися до війни з росією, яка сильно зачепить звичайних людей.

Джерело: The Telegraph