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Многодетным мужчинам для отсрочки от службы придется пойти к нотариусу
Многодетным мужчинам для отсрочки от службы придется пойти к нотариусуhttps://racurs.ua/n196009-mnogodetnym-mujchinam-dlya-otsrochki-ot-slujby-pridetsya-poyti-k-notariusu.htmlРакурс
Багатодітним чоловікам доведеться нотаріально доводити, що вони беруть участь в утриманні дітей, щоб мати відстрочку від служби.
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Це стосується розлучених чоловіків. Якщо діти народжені від різних жінок, з якими чоловік не живе, але продовжує фінансово утримувати дітей, то ТЦК додатково вимагатимуть договір між чоловіком та його колишніми дружинами про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей.
Багатодітним чоловікам тепер треба нотаріально доводити, що вони справді беруть участь в утриманні дітей.
Згадка про письмовий договір між батьками, у якому треба прописати, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні, є в урядовій постанові № 560.
Народний депутат Ігор Фріс сказав «Главкому», що у складній ситуації опиняться тисячі багатодітних батьків.
Військовозобов’язаний і батько трьох неповнолітніх дітей визнаний придатним до військової служби. Згідно із мобілізаційним законом, він автоматично має отримати відстрочку від мобілізації. Його діти народжені від двох жінок, із якими чоловік розлучений, наразі не живе, але продовжує фінансово утримувати дітей. Що придумав ТЦК? Там додатково вимагають договір між чоловіком та його колишніми дружинами про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей, — пояснює нардеп.
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