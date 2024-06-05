Многодетным мужчинам для отсрочки от службы придется пойти к нотариусу

https://racurs.ua/n196009-mnogodetnym-mujchinam-dlya-otsrochki-ot-slujby-pridetsya-poyti-k-notariusu.html

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Багатодітним чоловікам доведеться нотаріально доводити, що вони беруть участь в утриманні дітей, щоб мати відстрочку від служби.

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Це стосується розлучених чоловіків. Якщо діти народжені від різних жінок, з якими чоловік не живе, але продовжує фінансово утримувати дітей, то ТЦК додатково вимагатимуть договір між чоловіком та його колишніми дружинами про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей.