Багатодітним чоловікам для відстрочки від служби доведеться нотаріально доводити, що вони беруть участь в утриманні дітей

https://racurs.ua/ua/n196009-bagatoditnym-cholovikam-dlya-vidstrochky-vid-slujby-dovedetsya-notarialno-dovodyty-scho-vony.html

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Багатодітним чоловікам доведеться нотаріально доводити, що вони беруть участь в утриманні дітей, щоб мати відстрочку від служби.

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Це стосується розлучених чоловіків. Якщо діти народжені від різних жінок, з якими чоловік не живе, але продовжує фінансово утримувати дітей, то ТЦК додатково вимагатимуть договір між чоловіком та його колишніми дружинами про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей.