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Ракурс
Дефицит в энергосистеме значителен, отключения могут быть длительными

Дефицит в энергосистеме значителен, отключения могут быть длительными

5 июн 2024, 11:45
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Відключення світла у середу, 5 червня, можуть тривати більш як чотири години.


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В «Укренерго» повідомили, що обмеження побутових та промислових споживачів застосовуються впродовж доби на всій території України. У відомстві кажуть, що дефіцит значний, тому відключення можуть бути по чотири години та навіть більше.

Якщо наші колег вкладатимуться у ліміти, то відключення будуть плановими, але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може буде значною. Це може бути 4 години, це може бути і більше залежно від того, чи ми говоримо про годину пік — ранок або вечір, чи години, коли ситуація з дефіцитом здебільшого трохи менш гостра. Це денна зона, — розповів голова правління НЕК «Укренерго» Кудрицький.

Источник: Ракурс


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