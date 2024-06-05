Дефицит в энергосистеме значителен, отключения могут быть длительными

https://racurs.ua/n196013-deficit-v-energosisteme-znachitelen-otklucheniya-mogut-byt-dlitelnymi.html

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Відключення світла у середу, 5 червня, можуть тривати більш як чотири години.

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В «Укренерго» повідомили, що обмеження побутових та промислових споживачів застосовуються впродовж доби на всій території України. У відомстві кажуть, що дефіцит значний, тому відключення можуть бути по чотири години та навіть більше.