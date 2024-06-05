Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Харьковская областная прокуратура

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Російська загарбники впродовж сьогоднішнього дня, 5 червня, обстріляли п’ять населених пунктів Харківської області.

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В результаті постраждали три мирні жительки. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зафіксовані такі випадки:

вдень окупанти здійснили обстріл села Бугаївка Чугуївського району — загорілися житлові будинки, отримали поранення дві жінки віком 67 та 78 років;

близько 15.00 ворог завдав авіаудару по селу Черкаські Тишки — пошкоджено приватні домоволодіння;

вдень під російськими ударами були місто Купʼянськ та село Митрофанівка Купʼянського району — у населених пунктах пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Близько 18.00 зс рф знову здійснили обстріл Купʼянська — поранено 56-річну жінку;

орієнтовно об 11.00 російські військові також завдали авіаудару по приватному житловому сектору в селищі Борова Ізюмського району.

За фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу) розпочато досудові розслідування.