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Ракурс
Следствия ударов по Никополю. Фото: ОВА

Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус в Никополе, есть раненые (ФОТО)

6 июн 2024, 10:18
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Російський безпілотник поцілив у рейсовий автобус у місті Нікополь Дніпропетровської області.


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Після влучання БпЛА маршрутка загорілася, але рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали четверо осіб — чоловіки 52, 65 і 73 років та 38-річна жінка. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 6 червня повідомив у Telegram.

Також ворожа армія завдала артилерійських ударів по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев’ятиповерховий будинок, три приватні будинки, господарська споруда. Крім того, знищено та понівечено гаражі, зачепило газогони та лінії електропередач.

Наслідки ударів по Нікополю. Фото: ОВА

Наслідки ударів по Нікополю. Фото: ОВА

Наслідки ударів по Нікополю. Фото: ОВА

Наслідки ударів по Нікополю. Фото: ОВА

Нагадаємо, у середу, 5 червня, російські загарбники обстріляли п’ять населених пунктів Харківської області — села Бугаївку, Черкаські Тишки, Митрофанівку, Борову та місто Куп’янськ. Внаслідок атак троє цивільних зазнали поранень.

Источник: Ракурс


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